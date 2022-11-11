В Литву не пускают белорусов с польскими рабочими визами, но без трудовых договоров 1 11.11.2022, 12:53

2,796

В паспорт при этом ставят штамп об отказе во въезде.

Литовские пограничники, ссылаясь на требование польской стороны, отказываются пропускать белорусов с рабочими визами Польши, если те не могут предъявить трудовой договор. В паспорт при этом ставят штамп об отказе во въезде, рассказал читатель

«Зеркала», который сегодня утром безуспешно попытался пересечь белорусско-литовскую границу именно с такой визой. В литовском пункте пропуска информацию подтвердили и пообещали, что контроль за въезжающими по польским трудовым визам станет значительно строже.

По словам читателя Ивана (имя изменено), утром 11 ноября ему не удалось попасть на территорию Литвы через пункт пропуска «Медининкай»: его не пропустили сотрудники литовского пограничного контроля. То же самое произошло и с несколькими другими белорусами. Как оказалось — из-за того, что они имели национальную визу D, выданную для работы в Польше, однако предъявить договор с польским работодателем не смогли.

— Уже человек десять не пустили, — рассказал читатель.

Вопросы возникли именно к обладателям польских виз, подчеркивает Иван: те, кому выдали визы других стран (Литвы, Латвии, Эстонии), пересекли границу без проблем.

По словам читателя, сотрудник литовской погранслужбы сослался на некий документ, поступивший от польской стороны: в нем содержится указание не пропускать обладателей визы D, если у тех нет на руках договора с работодателем. Как объяснил пограничник, такое требование будет действовать и впредь. Однако конкретной бумаги с обоснованиями не показали.

При этом у белорусов, которых не пропустили через границу, забирают паспорт и ставят штамп об отказе во въезде в Литву.

В литовском пункте пропуска «Медининкай» нам подтвердили, что теперь на границе «все будет очень строго»: контроль за въездом иностранцев действительно планируется усилить. В особенности это касается польских рабочих виз: как объяснили сотрудники погранконтроля, в последнее время отмечается много случаев, когда по таким визам в ЕС пытаются попасть не «по назначению», а для других целей — например, для шопинга:

— Если человек едет в Литву, а через два часа возвращается обратно — о какой работе в Польше идет речь? Туда только дорога занимает пять часов.

Литовские пограничники сообщили, что отныне будут требовать у въезжающих предъявить документы, подтверждающие, что заявленная цель пребывания иностранца в ЕС совпадает с реальной.

Пока, по их словам, начнут усиленно проверять обладателей польских рабочих виз D — именно с ними чаще всего возникают инциденты, когда «работодатель даже не в курсе, что этот человек у него работает». Если же человек может подтвердить с помощью договора, что на самом деле едет на работу в Польшу, проблем на границе у него не возникнет.

В пункте пропуска отметили, что пока не планируют вводить особый контроль за рабочими визами, выданными в иных странах, а также визами других типов (например, гостевыми), но не исключили такой возможности.

Белорусам, которых из-за отсутствия нужных документов не пропустили через границу, поставят в паспорт штамп об отказе во въезде с указанием причины. Однако это не означает аннулирования визы, объяснили в литовской погранслужбе. Кроме того, если человек не согласен с решением пограничника о запрете во въезде и считает, что не нарушал условий пересечения границы, он имеет право обжаловать решение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».