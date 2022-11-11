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«Трупы сбрасывали в Днепр»: россияне устроили между собой побоище на Антоновском мосту

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  • 11.11.2022, 13:01
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«Трупы сбрасывали в Днепр»: россияне устроили между собой побоище на Антоновском мосту

Из-за информационного вброса в убегающих войсках РФ началась паника.

Политолог из Херсона Владимир Молчанов рассказал в эфире «Радио НВ», как дезинформационная кампания 10 ноября повлекла за собой бой россиян между собой на Антоновском мосту.

«Был вброс о высадке [группы] ВСУ в районе Каховки на левом берегу, которая якобы взяла под контроль дамбу Каховской ГЭС. Из-за внушенных этой новостью панических мыслей снялись российские ПВО ближнего действия со своих позиций на острове между Олешками и Херсоном. Это привело к использованию беспилотников, в том числе и Байрактаров, над Антоновским мостом», — отметил Молчанов.

Именно поэтому, по словам политолога, как на Каховской дамбе, так и на Антоновском мосту, между 23:00 и 00:00 наблюдались бои высокой интенсивности между россиянами.

«Те, кто охранял позиции с левого берега, считали из-за вбросов, что Херсон в окружении и украинцы уже идут на Антоновский мост, поэтому они начали стрелять по своим. Те, кто были свои, приняли за чистую монету, что украинцы высадились на левом берегу и мешают им пройти. Были штурмовые действия. <...> Писали, что когда наконец разобрались, то сбрасывали трупы с моста прямо в Днепр. Оттуда и пошли шутки о рыбе и раках, которым будет чем кормиться всю зиму», — объяснил Молчанов.

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