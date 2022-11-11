«Героям слава!»: как жители Херсона и области встречают ВСУ

«Героям слава!»: как жители Херсона и области встречают ВСУ9
- 11.11.2022, 19:32
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Жители освобожденных районов радостно обнимают украинских бойцов.
На этой неделе произошло событие, которое облетело весь мир: Вооруженные силы Украины сумели продвинуться вглубь Херсонской области и зайти в сам областной центр. Местные жители не скрывают своих радостных эмоций.
«Апостроф» собрал подборку фото и видео с освобожденных районов Херсонщины.
В Сети появились фото и видео с центральной части Херсона, где расположено здание ОГА.
Украинский флаг подняли и над зданием Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
В одном из населенных пунктов области девушка вышла к ВСУ со скрипкой и исполнила гимн Украины.
Также появились сообщения об освобождении Чернобаевки и Берислава.