«Героям слава!»: как жители Херсона и области встречают ВСУ 9 11.11.2022, 19:32

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Жители освобожденных районов радостно обнимают украинских бойцов.

На этой неделе произошло событие, которое облетело весь мир: Вооруженные силы Украины сумели продвинуться вглубь Херсонской области и зайти в сам областной центр. Местные жители не скрывают своих радостных эмоций.

«Апостроф» собрал подборку фото и видео с освобожденных районов Херсонщины.

В Сети появились фото и видео с центральной части Херсона, где расположено здание ОГА.

Украинский флаг подняли и над зданием Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

В одном из населенных пунктов области девушка вышла к ВСУ со скрипкой и исполнила гимн Украины.

Также появились сообщения об освобождении Чернобаевки и Берислава.

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