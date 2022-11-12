закрыть
12 ноября 2022, суббота, 9:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Передовые подразделения ВСУ заняли правый берег реки Днепр

  • 12.11.2022, 8:46
  • 1,888
Передовые подразделения ВСУ заняли правый берег реки Днепр

Под Херсоном находят и уничтожают остатки оккупантов.

В ночном отчете оперативного командования «Юг» подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Ситуация в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепра. Но и на правом продолжаются меры противодействия. Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск. ВСУ продолжают мероприятия по деоккупации населенных пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по обнаружению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру», - пишет ОК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников