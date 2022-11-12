Передовые подразделения ВСУ заняли правый берег реки Днепр 12.11.2022, 8:46

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Под Херсоном находят и уничтожают остатки оккупантов.

В ночном отчете оперативного командования «Юг» подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Ситуация в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепра. Но и на правом продолжаются меры противодействия. Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск. ВСУ продолжают мероприятия по деоккупации населенных пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по обнаружению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру», - пишет ОК.

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