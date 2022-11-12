В Донецкой области российские «мобики» и кадыровцы устроили бойню между собой
- 12.11.2022, 9:18
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Вооруженная стычка произошла в Макеевке.
Моральный дух российских оккупантов находится на крайне низком уровне. Внутри армии РФ все чаще возникают стычки между группировками.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Напряженные отношения, что потом перерастают в вооруженный конфликт, фиксируются между мобилизованными военнослужащими и кадыровцами.
«Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек», - отметили в Генеральном штабе ВСУ.