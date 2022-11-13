Войска РФ сбежали из Чаплинки после мощных ударов ВСУ по аэродрому
- 13.11.2022, 12:53
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Взрывы в городе на левом берегу Днепра продолжались три часа.
Этой ночью по россиянам нанесли мощный удар в Чаплинке (Херсонская область). После чего на месте сосредоточения оккупантов был сильный пожар и детонация более 3 часов.
Об этом сообщает в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке - пожар и сильная детонация в течение трех часов. Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали», - написал Хлань.