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Украинские морпехи освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

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  • 13.11.2022, 15:23
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Украинские морпехи освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

ВСУ продолжают идти вперед.

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Херсонской области.

Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что морпехи ВСУ подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Бериславского района.

Речь идет о 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

В сообщении сказано, что село освобождено от российских оккупантов.

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