Украинские морпехи освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Украинские морпехи освободили еще один населенный пункт в Херсонской области1
- 13.11.2022, 15:23
- 2,290
ВСУ продолжают идти вперед.
Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Херсонской области.
Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.
Отмечается, что морпехи ВСУ подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Бериславского района.
Речь идет о 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
В сообщении сказано, что село освобождено от российских оккупантов.