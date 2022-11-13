Украинские морпехи освободили еще один населенный пункт в Херсонской области 1 13.11.2022, 15:23

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ВСУ продолжают идти вперед.

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Херсонской области.

Об успешных действиях одесских морских пехотинцев сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что морпехи ВСУ подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Бериславского района.

Речь идет о 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

В сообщении сказано, что село освобождено от российских оккупантов.

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