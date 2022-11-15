В Украине погиб студент из Замбии, отбывавший срок в российской тюрьме 15.11.2022, 0:42

2,562

В Замбии ждут объяснений от властей РФ.

14 ноября глава МИД Замбии Стенли Какубо объявил о смерти в ходе войны России против Украины 23-летнего замбийского студента Натана Ньиренды, который должен был отбывать в России срок за совершенное там преступление. Заявление министра опубликовано в Fаcebook МИД Замбии.

По данным Какубо, Ньиренда изучал создание ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года он нарушил российский закон и позже был приговорен к лишению свободы на девять с половиной лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима на окраине Москвы.

Житель Замбии погиб в Украине 22 сентября 2022 года, отметил Какубо.

«В связи с этим очень печальным событием правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой в срочном порядке предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии погибнуть», – заявил министр.

Он отметил, что тело погибшего замбийца было доставлено в российский Ростов для дальнейшей репатриации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».