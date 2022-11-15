В Херсоне вылавливают оккупантов, которые переоделись в гражданскую одежду 1 15.11.2022, 10:21

3,864

иллюстрационное фото

Одного из них поймала СБУ.

Украинские военные освободили Херсон, жители которого находились в оккупации более 8 месяцев. Однако в городе ситуация достаточно опасная, ведь там до сих пор находятся российские оккупанты, которые прячутся, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом заявил советник мэра Херсона Роман Головня, сообщает «Эспрессо».

Украинские защитники делают все, чтобы найти всех вражеских солдат и предателей.

«Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Много есть информации, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают», - сказал Головня.

В областном центре уже поймали много диверсантов, которые остались, чтобы совершать теракты.

«Относительно логики и не логики тех, кто переодетый находится на деоккупированной территории Херсонщины. Первые - это те, кто не успел убежать. Вторые - это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать отход и совершать определенные теракты. Также много оставлено «специалистов» по наведению на цели, которые потенциально могут быть интересны ВС РФ в города и на деоккупированные территории области», - добавил советник мэра.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как говорится, после разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ.

Также Служба безопасности установила, что его задачей в освобожденном от рашистов Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимые СБУ и силами безопасности и обороны на деоккупированной территории.

Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов.

Пока этого решителя ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».