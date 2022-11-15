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Наступление ВСУ на востоке: линия фронта приближается к Рубежному и Кременной

  • 15.11.2022, 14:07
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Наступление ВСУ на востоке: линия фронта приближается к Рубежному и Кременной

Украинская армия теснит оккупантов в Луганской области.

В Луганской области идут тяжелые бои, силы обороны Украины продолжают двигаться вперед. Линия фронта постепенно продвигается к крупным оккупированным городам региона – Кременной и Рубежному. Наступление ВСУ замедляется из-за того, что захватчики заминировали все территории и стягивают резервы. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он рассказал о том, что жители захваченных Рубежного и Кременной слышат звуки боевых действий возле своих городов. Линия фронта постепенно продвигается.

«Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громко бои возле крупных городов – и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается к нашим крупным городам», - отметил Гайдай.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что наступление ВСУ замедляется из-за того, что враг подтянул резервы, соорудил оборонительные редуты и заминировал территории. Россияне несут большие потери.

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