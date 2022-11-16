Польский МИД: На территорию Польши упала ракета российского производства 16.11.2022, 2:35

Варшава вызвала посла РФ.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.

«15 ноября 2022 года состоялся очередной многочасовой массированный обстрел вооруженными силами Российской Федерации всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в районе села Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша», - говорится в сообщении польского МИД.

В связи с инцидентом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в МИД с требованием немедленно предоставить подробные объяснения.

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