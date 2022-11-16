Байден начал экстренную встречу с мировыми лидерами на Бали 16.11.2022, 4:51

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Джо Байден

Экстренный саммит G7 и НАТО проходит в связи с упавшей ракетой в Польше.

Президент США Джо Байден и другие мировые лидеры проводят на Бали экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше, где упала ракета российского производства.

В переговорах, помимо Байдена, принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Агентство Kyodo, сообщая о начале встречи со ссылкой на японский правительственный источник, называет ее «экстренным саммитом G7 и НАТО».

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета российского производства. Погибли два человека.

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