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Ученые: Люди начали готовить еду на огне гораздо раньше, чем считалось

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  • 16.11.2022, 9:23
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Ученые: Люди начали готовить еду на огне гораздо раньше, чем считалось

Новые открытия в корне меняют представления о жизни первобытного человека.

Люди начали использовать огонь для приготовления пищи на сотни тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

К такому заключению пришла международная группа исследователей во главе с израильскими экспертами, которые обнаружили на севере Израиля останки рыбы, съеденной 780 тыс. лет назад, передает Би-би-си.

Согласно свидетельствам, имевшимся в распоряжении историков до сих пор, готовить на огне люди начали примерно с 170 000 г. до нашей эры. Однако новые выводы в корне меняют представления о жизни первобытных людей.

Останки двухметровой рыбы, похожей на карпа, найдены во время археологических раскопок на берегу реки Иордан, примерно в 14 км от Тивериадского озера (в Израиле оно известно как озеро Кинерет).

Зубы рыбы хорошо сохранились, и по кристаллам на их эмали ученые установили, что она не подвергалась прямому воздействию огня, но готовилась при более низкой температуре.

Переход человечества от употребления сырой пищи к приготовленной - один из важнейших этапов его развития, уверены ученые.

«Обретение навыка, необходимого для приготовления пищи, знаменует собой значительный эволюционный скачок, так как люди получили дополнительный способ оптимально использовать пищевые запасы», - прокомментировала Наама Горен-Инбар из Еврейского университета в Иерусалиме, руководитель раскопок.

В экспедиции также принимали участие археологи из Британии и Германии. «Возможно даже, что приготовление пищи не ограничивалось рыбой, а также включало различные виды животных и растений», - считает она.

В древности на месте раскопок находилось озеро Хула, в котором водилось много рыбы. В 1950-х его осушили в рамках борьбы с малярийными комарами.

Другие археологические свидетельства, найденные на этом же месте, указывают на то, что на протяжении десятков тысяч лет берега озера заселяли племена охотников и собирателей.

Исследователи, обнаружившие рыбу, считают, что по расположению таких пресноводных водоемов, как Хула и другие, можно составить маршрут миграции первобытных людей из Африки в Левант и далее.

Последние научные выводы были получены в результате совместного исследования с участием ученых из израильских, британских и немецких институтов.

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