ВСУ поразили скопление оккупантов на Луганщине 1 16.11.2022, 23:16

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РФ потеряла около 50 солдат погибшими и ранеными.

Украинские бойцы продолжают наносить потери российским оккупантам на территории нашего государства. Во вторник, 15 ноября, защитники ударили по району концентрации вражеских солдат в селе Денежниково Луганской области, в результате чего агрессор потерял около 50 человек погибшими и ранеными. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Кроме этого, в прошлую среду, 9 ноября, наши воины ликвидировали восемь захватчиков и ранили еще 16 в районе города Амвросиевка Донецкой области.

Было подтверждено и успешное поражение мест сосредоточения личного состава войск РФ в районах Скадовска, Новониколаевки и Новой Маячки на левом берегу Херсонщины 15 ноября. Потери противника там еще выясняются.

В течении среды, 16 ноября, украинские защитники накрыли огнем еще две позиции ЗРК, два пункта управления, два склада боеприпасов и три района скопления живой силы и ВВТ россиян.

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