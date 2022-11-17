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ВСУ заманили россиян в ловушку, выставив как приманку муляж С-300

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  • 17.11.2022, 8:54
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ВСУ заманили россиян в ловушку, выставив как приманку муляж С-300

Вместе с военными «в лужу» сели и российские пропагандисты.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» стал жертвой ловушки ВСУ, взорвав вместо реальной цели украинский муляж радиолокационной станции к С-300ПС. Видео накануне распространили российские СМИ.

На опубликованных кремлевским изданием «Известия» кадрах показано якобы «попадание дрона в машину РЛС».

Однако при тщательном изучении видео выяснилось, что россияне потратили дрон на поражение ложной неработающей цели.

Об этом пишет военный проект Ukraine Weapons Tracker в социальной сети Twitter, анализирующий кадры боевых действий на территории Украины.

Военные эксперты отметили, что ловушка была создана на базе заброшенной машины, в которой отсутствуют многие важные детали, включая блоки питания и телескопическая антенна.

«Еще один российский барражирующий боеприпас «Ланцет» попал в украинскую РЛС поражения 5Н63С зенитно-ракетного комплекса «С-300ПС». Но есть одна проблема: это ловушка на базе заброшенной машины, в которой отсутствуют многие важные детали, такие как блоки питания и телескопическая антенна», - отмечено в сообщении.

Это не первый случай использования украинскими военными муляжа, чтобы ввести в заблуждение российских военных и вынудить их потратить боеприпас впустую.

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