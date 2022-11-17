«Я обязательно вернусь»: ВСУ нашли ликвидированного захватчика с телефоном в руках 6 17.11.2022, 10:06

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Он писал смс в Россию.

Деоккупированная Макеевка после российского нашествия выглядит пустырем. Захватчики сравняли село с землей, ни целого дома, вокруг сгоревшие деревья и болото, повсюду валяются тела русских солдат, сообщает «СтратКом ВСУ».

На одном из видео, опубликованном в сети, видим с десяток убитых солдат. Все они воевали на стороне России. Один из них так и погиб – с телефоном в руках. Оккупант писал своей любимой сообщения.

«Спокойной ночи. Я обязательно вернусь. Я тебя люблю», – написал захватчик и по всей вероятности, что еще успел отправить смс.

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