«Я обязательно вернусь»: ВСУ нашли ликвидированного захватчика с телефоном в руках

«Я обязательно вернусь»: ВСУ нашли ликвидированного захватчика с телефоном в руках6
- 17.11.2022, 10:06
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Он писал смс в Россию.
Деоккупированная Макеевка после российского нашествия выглядит пустырем. Захватчики сравняли село с землей, ни целого дома, вокруг сгоревшие деревья и болото, повсюду валяются тела русских солдат, сообщает «СтратКом ВСУ».
На одном из видео, опубликованном в сети, видим с десяток убитых солдат. Все они воевали на стороне России. Один из них так и погиб – с телефоном в руках. Оккупант писал своей любимой сообщения.
«Спокойной ночи. Я обязательно вернусь. Я тебя люблю», – написал захватчик и по всей вероятности, что еще успел отправить смс.