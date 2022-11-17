Россияне запаниковали из-за «атаки беспилотника» на Крымский энергомост 3 17.11.2022, 15:36

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Пропагандисты также сообщили о взрывах в Белгородской и Брянской областях РФ.

В России снова заявили о «бавовне». В Шебекино Белгородской области местные власти сообщают о якобы обстреле из «Градов» и одной пострадавшей.

В то же время во временно оккупированном Крыму решили не отставать - и заявили об «атаке беспилотника» на подстанцию Крымского энергомоста «Кафа» в Феодосии.

Сообщения о «бавовне» появились в Telegram-каналах губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и так называемого советника оккупационного «главы Крыма» Олега Крючкова.

«Обстрел Шебекино. Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом ни Гладков, ни местные российские паблики не задаются вопросом, а не связана ли «бавовна» в Шебекино с продолжающимися запусками снарядов в сторону украинского Харькова.

«Бавовна», по версии местных российских властей, посетила и Брянскую область: поздним вечером накануне там сообщили о подрыве автомобиля с двумя людьми в 2 км от границы в Украиной, один из них 17 ноября скончался в больнице.

«В результате происшествия в окрестностях с. Азаровка один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался. Второй мужчина доставлен в ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Второй пострадавший, заявили местные власти, остается в центральной больнице.

В Крыму решили также заявили об «атаке». По версии местных гауляйтеров, неизвестный беспилотник попытался атаковать электроподстанцию во временно оккупированной Феодосии.

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», – написал так называемый «советник главы Крыма» Олег Крючков.

Его сообщение тут же подхватили российские пропагандисты, которые уточнили, что подстанция на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии является одной из двух подстанций, обеспечивающих работу энергомоста в Крым.

«Подстанция «Кафа» является конечной точка подключения трех кабельно-воздушных линий энергомоста в Крым и основным распределительным терминалом, обеспечивая разворот энергосистемы Крыма с севера на восток. Всего при создании крымского энергомоста были построены две подстанции: «Тамань» (500 киловольт) на Таманском берегу и «Кафа» в Крыму. Она расположена около Феодосии в 120 км от Керченского пролива», – добавили пропагандисты.

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