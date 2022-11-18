Российский военный cбежал на Запад и готов дать показания в суде о зверствах в Буче

Российский военный cбежал на Запад и готов дать показания в суде о зверствах в Буче6
- 18.11.2022, 9:28
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Военный со своим подразделением попал в Украину 24 февраля через границу с Беларусью.
Российский военный Никита Чибрин сбежал из армии и просит убежище в Мадриде. Военнослужащий рассказывает, что служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Это подразделение, которое обвиняется в совершении военных преступлений в Буче, пишет издание Guardian.
Никита Чибрин – военнослужащий российской армии. Служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, подразделении, которое обвиняется в совершении военных преступлений в Буче в марте этого года. 27-летний военнослужащий сбежал из армии и просит политическое убежище в Испании.
Чибрин говорит, что не хочет воевать и за 4 месяца пребывания в армии ни разу не стрелял.
«Меня угрожали посадить. В конце концов командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня отвели от поля боя», – рассказал беглый военный.
Военный говорит, что со своим подразделением попал в Украину 24 февраля через границу с Беларусью.
«Мы понятия не имели, что будем воевать в Украине», – сказал он.
Чибрин рассказывает, что не был свидетелем стрельбы по мирным гражданам, но говорит, что его отряд регулярно грабил украинские дома.
«Разграбили все, что было. Стиральные машины, электроника, все», – сказал он.
В его подразделении «были слухи» о том, что военные участвуют в сексуальном насилии и убийствах мирных жителей.
Он охарактеризовал боевой дух российских солдат как «чрезвычайно низкий».
Пресс-секретарь МВД Испании отказался комментировать это дело.