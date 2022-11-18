Российский военный cбежал на Запад и готов дать показания в суде о зверствах в Буче 6 18.11.2022, 9:28

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Никита Чибрин

Военный со своим подразделением попал в Украину 24 февраля через границу с Беларусью.

Российский военный Никита Чибрин сбежал из армии и просит убежище в Мадриде. Военнослужащий рассказывает, что служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Это подразделение, которое обвиняется в совершении военных преступлений в Буче, пишет издание Guardian.

Никита Чибрин – военнослужащий российской армии. Служил в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, подразделении, которое обвиняется в совершении военных преступлений в Буче в марте этого года. 27-летний военнослужащий сбежал из армии и просит политическое убежище в Испании.

Чибрин говорит, что не хочет воевать и за 4 месяца пребывания в армии ни разу не стрелял.

«Меня угрожали посадить. В конце концов командиры решили использовать меня в качестве уборщика и грузчика. Меня отвели от поля боя», – рассказал беглый военный.

Военный говорит, что со своим подразделением попал в Украину 24 февраля через границу с Беларусью.

«Мы понятия не имели, что будем воевать в Украине», – сказал он.

Чибрин рассказывает, что не был свидетелем стрельбы по мирным гражданам, но говорит, что его отряд регулярно грабил украинские дома.

«Разграбили все, что было. Стиральные машины, электроника, все», – сказал он.

В его подразделении «были слухи» о том, что военные участвуют в сексуальном насилии и убийствах мирных жителей.

Он охарактеризовал боевой дух российских солдат как «чрезвычайно низкий».

Пресс-секретарь МВД Испании отказался комментировать это дело.

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