Расстрелявший военкома россиянин опубликовал открытое письмо 2 19.11.2022, 14:20

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Руслан Зинин

Руслан Зинин объяснил мотивы своего поступка.

Расстрелявший военкома Усть-Илимска Александра Елисеева иркутянин Руслан Зинин написал открытое письмо, в котором рассказал о своих мотивах. Родственники заключенного передали записку изданию «Тайга.Инфо» и телеграм-каналу ASTRA.

Зинин подтвердил, что пошел в военкомат из-за повестки, которую прислали его брату.

«В тот день [26 сентября] я действительно шел в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему накануне на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда. Я категорически против насилия с малых лет, все кто меня близко знают, могут это подтвердить», — говорится в письме.

Он также рассказал о переживаниях по поводу смерти друга на войне в Украине.

«Меня по сей день мучают кошмары, после увиденной мной посмертной фотографии моего школьного приятеля, 18-летнего парнишки, солдата срочной службы, призванного в ноябре 2021 года и погибшего в марте 2022, в первые дни СВО. Представив на миг, что мне когда-либо, не дай бог, придётся увидеть таким своего родного человека, я пронял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить», — написал Зинин.

Мужчина также извинился перед пострадавшим военкомом и сообщил, что не сталкивается с пытками со стороны силовиков. «Искренне сочувствую всем пережившим подобный опыт и решительно осуждаю подобные случаи», — добавил он.

Мать Зинина подтвердила подлинность письма. «22 ноября в Киевском суде Иркутска в 15:30 будет суд о продлении сыну меры пресечения. Не понятно, будет ли заседание закрытое или открытое, но если кто-то придёт подержать, он будет рад», — сказала она.

26 сентября житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате. В результате был ранен начальник призывной комиссии Александр Елисеев. Его госпитализировали в «крайне тяжелом состоянии».

Стрелявшего 25-летнего Руслана Зинина арестовали по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном приобретении и хранении оружия. По предварительной версии, Зинин решил открыть стрельбу из-за повестки, которую вручили двоюродному брату мужчины, а также из-за гибели лучшего друга во время войны в Украине.

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