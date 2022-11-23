закрыть
23 ноября 2022, среда, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали организатора новогоднего утренника для детей

10
  • 23.11.2022, 16:13
  • 7,988
В Минске задержали организатора новогоднего утренника для детей
Сергей Савкин

В его новогодней программе говорится: «Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию».

В Минске задержали соучредителя проекта «Умный Минск» Сергея Савкина, сообщил телеграм-канал силовиков. Опознали задержанного журналисты «Медиазоны».

Савкин — организатор научного новогоднего утренника для детей. Силовикам не понравилось, что в его новогодней программе говорится: «Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию, поэтому пришло время выбрать нового». Они заявили, что мужчина "навязывал детям и их родителям политический подтекст".

В видео, опубликованном силовиками, Савкин говорит, что участвовал в акциях протеста в 2020-м, блокировал движение транспорта и был подписан на телеграм-каналы, признанные в Беларуси «экстремистскими».

«Умный Минск» — научно-популярный проект для детей и их родителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип