В Минске задержали организатора новогоднего утренника для детей 10 23.11.2022, 16:13

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Сергей Савкин

В его новогодней программе говорится: «Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию».

В Минске задержали соучредителя проекта «Умный Минск» Сергея Савкина, сообщил телеграм-канал силовиков. Опознали задержанного журналисты «Медиазоны».

Савкин — организатор научного новогоднего утренника для детей. Силовикам не понравилось, что в его новогодней программе говорится: «Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию, поэтому пришло время выбрать нового». Они заявили, что мужчина "навязывал детям и их родителям политический подтекст".

В видео, опубликованном силовиками, Савкин говорит, что участвовал в акциях протеста в 2020-м, блокировал движение транспорта и был подписан на телеграм-каналы, признанные в Беларуси «экстремистскими».

«Умный Минск» — научно-популярный проект для детей и их родителей.

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