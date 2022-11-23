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Банки вводят ограничения и запреты по международным переводам

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  • 23.11.2022, 20:40
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Банки вводят ограничения и запреты по международным переводам

Подробности.

Сразу несколько банков ввели ограничения по международным переводам. Среди них — «Банк РРБ», «Паритетбанк», «Приорбанк». «Зеркало» рассказывает, что меняют финучреждения.

«Банк РРБ» объявил, что с 24 по 30 ноября не будет проводить международные переводы физических лиц в долларах. А со следующего месяца банк введет ограничение по минимальной сумме переводов. «С 1 декабря 2022 года установлен запрет на проведение международных переводов физических лиц в долларах на сумму менее 20 000 долларов», — сообщает банк.

«Паритетбанк» с 24 ноября временно приостановит отправку международных денежных переводов SWIFT в евро для физических лиц. «Получение платежей SWIFT в евро и иных валютах, а также отправка международных платежей в валютах кроме евро и долларах осуществляется в прежнем режиме», — поясняет банк.

«МТБанк» объявил, что с 1 декабря будет недоступен сервис P2P-переводов в Viber. «Мы работаем над оптимизацией наших продуктов: объединяем привычные вам онлайн-операции в одном приложении — Moby», — сообщает банк.

«Приорбанк» обновил тарифы для частных клиентов: в перечне услуг пропали SWIFT-переводы в долларах и евро, заметил ресурс banki24.by. Из актуальной редакции тарифов «Приорбанка» следует, что сейчас действуют специальные условия для международных переводов, в том числе:

международные переводы осуществляются только с открытием счета,

международные переводы осуществляются в валюте, отличной от доллара и (или) евро,

международные переводы не осуществляются с продажей доллара и (или) евро,

минимальная сумма международного перевода — 10 000 долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка на дату совершения платежа.

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