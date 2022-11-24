Резолюция Европарламента: Лукашенко должен предстать перед трибуналом 12 24.11.2022, 16:43

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Брюссель поддержал белорусских добровольцев и политзаключенных.

24 ноября на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию о «продолжающихся репрессиях в Беларуси».

Евродепутаты выступили с осуждением многочисленных нарушений прав человека.

Многие политические заключенные были названы по именам. В первую очередь депутаты призывают освободить руководителя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого перед церемонией вручения Нобелевской премии мира.

Всего в резолюции есть имена более 50 политических заключенных. Отдельным пунктом депутаты отметили приговоры по «делу Автуховича».

Европарламент решительно осудил использование белорусской территории для агрессии в Украине и напомнил Лукашенко об ответственности.

«Лукашенко и связанные с ним лица в равной степени ответственны за военные преступления в Украине и должны быть привлечены к ответственности перед международным трибуналом и Международным уголовным судом», — говорится в резолюции.

«Европейский парламент выражает свою поддержку полку имени Калиновского и другим белорусским добровольцам, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессивной войны, одобряет позицию белорусской демократической оппозиции и гражданского общества в том, что Беларусь должна быть признана оккупированной или де-факто оккупированной территорией, присоединяется к их призыву к немедленному выводу российских войск из Беларуси и Украины», — отмечается в резолюции.

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