Седьмое с начала лета правительство Европы ушло в отставку 3.11.2022, 3:39

Метте Фредериксен

Это решение продиктовано попыткой социал-демократов Дании создать более широкую коалицию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила об отставке вместе со своим правительством. Это решение продиктовано попыткой социал-демократов создать более широкую коалицию, преодолев политические разногласия, сообщает Associated Press.

По итогам прошедших выборов левоцентристский блок, возглавляемый Фредериксен, сохранил большинство в парламенте с перевесом всего в одно место. Это позволяло ей остаться у власти в качестве главы правительства меньшинства, однако Фредериксен решила попытаться сформировать коалицию, в которую войдут также и правоцентристские партии.

Фредериксен назначила досрочные выборы в октябре из-за последствий спорного решения ее правительства об отстреле миллионов норок в качестве меры реагирования на пандемию. Новости об уничтожении животных, которые сопровождались изображениями массовых захоронений норок, в конечном итоге привели к расколу в левоцентристском блоке.

Лекке Расмуссен, экс-премьер, который проиграл выборы 2019 года Фредериксен и покинул правоцентристскую Либеральную партию, сказал, что поддержит попытку сформировать правительство, но не обязательно с Фредериксен в качестве премьер-министра. Некоторые из бывших партнеров Фредериксен выразили разочарование тем, что она предпочла создать более широкую коалицию, а не продолжать работать при поддержке левоцентристов.

Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании, вступив в должность в 2019 году в возрасте 41 года. Под ее началом страна увеличила расходы на оборону на фоне вторжения России в Украину. Широкая коалиция будет лучше подготовлена к решению таких серьезных проблем, как инфляция, изменение климата и недостатки в системе общественного здравоохранения, считает она.

Правительство Фредериксен стало седьмым кабинетом министров европейской страны, уходящий в отставку с начала лета. Ранее о сложении полномочий объявили уже шесть премьеров: в Италии — Марио Драги, в Великобритании — Борис Джонсон и Лиз Трасс, в Болгарии — Кирил Петков, в Эстонии — Кая Каллас, в Черногории — Дритан Абазович.

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