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Пропагандист Красовский, требовавший убивать украинских детей, вернулся на телеэкраны РФ

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  • 3.11.2022, 9:14
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Пропагандист Красовский, требовавший убивать украинских детей, вернулся на телеэкраны РФ

«Осуждения» со стороны Симоньян оказались плохой актерской игрой.

Прокремлевская телерадиокомпания Russia Today вернула в эфир пропагандиста Антона Красовского, призывавшего «топить и сжигать» украинских детей, информирует ТГ-канал The Moscow Times.

Сообщается, что на канале «RT Россия», вещающем на видеохостинге Rutube, вышел фильм Антона Красовского о спорте.

Таким образом подтверждается предположение журналиста Александра Невзорова о том, что инцидент с Красовским был согласован с высшим руководством.

Все заверения Симоньян о том, что она осуждает живодерские высказывания Красовского, оказались просто плохой актерской игрой.

Напомним, журналист Антон Красовский призвал в эфире топить украинских детей, не согласных с российской оккупацией. После этого Маргарита Симоньян объявила, что разрывает с ним договор, однако через некоторое время принялась защищать.

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