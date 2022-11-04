Лукашенко назначил гендиректором завода преступника из Кыргызстана 9 4.11.2022, 20:15

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Данияр Усенов

Беглому экс-премьеру Кыргызстана поменяли имя и фамилию.

Запустил производство Белорусской национальной биотехнической корпорации, несмотря на то, что БНБК работает уже год, вместе с Лукашенко генеральный директор завода Даниил Урицкий. Но это не его настоящее имя, пишет «Наша Нiва».

Человека, которого Лукашенко называл Даниилом, на самом деле зовут Данияр Усенов. Он занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009 по 2010 год при президенте Курманбеке Бакиеве. После революции в 2010-м в Кыргызстане Усенов сбежал вместе с Бакиевым. Бывшего премьера на родине приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов в день восстания.

Усенова также обвинили в превышении служебных полномочий, когда он занимал пост мэра Бишкека. За это его осудили на 15 лет колонии с конфискацией имущества.

Генпрокуратура Кыргызстана добивалась экстрадиции Усенова из Беларуси, но получила отказ. Белорусские коллеги посчитали, что бывшего премьер-министра преследуют по «политическим причинам».

Впервые информация о том, что Усенов живет в Беларуси, появилась в белорусских СМИ в 2017 году. Также стало известно, что он имеет белорусский паспорт.

Сама корпорация была создана указом Лукашенко в 2016 году. Ее строительство начали в 2018-м в пяти километрах от Руденска.

Общая стоимость проекта, как сообщалось в 2020-м, составляет 733 млн долларов.

Под его реализацию Эксимбанк Китая выдал льготный кредит на 628 млн долларов, что Лукашенко назвал «подарком Си Цзиньпина и китайского народа».

Известно, что в июле прошлого года правительство предоставило БНБК гарантии по двум кредитам в отечественных банках — «Беларусбанке» на сумму 43,4 млн долларов и в «Белгазпромбанке» на 38,2 млн.

Планировалось, что корпорация построит 12 комбикормовых заводов по производству кормов для крупного рогатого скота, птицы, свиней, рыбы на площади 160 гектаров. Реализация проекта рассчитана на срок с 2016-го по 2032 годы.

Как выяснили журналисты ранее, соучредителями корпорации, помимо белорусского государства, которому принадлежит 25% акций, также выступают компании из России, Китая, Арабских Эмиратов и Шотландии.

При этом ключевым собственником шотландских оффшоров считается племянник свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев.

Бакиев и его семья получили политическое убежище в Беларуси после революции 2010 года в Кыргызстане.

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