Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области1
- 5.11.2022, 14:28
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На него сбросили несколько десятков осколочно-фугасных мин.
В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными, скинув на него несколько мин.
Об этом сообщает Госпогранслужба украины.
«На днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневые задачи на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников», - говорится в сообщении.
На позиции россиян украинские военнослужащие отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.
Как отметили в ГНСУ, точным огнем они уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом, скрывавшимся там от минометных обстрелов.