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Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области

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  • 5.11.2022, 14:28
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Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области
Фото: AFP

На него сбросили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными, скинув на него несколько мин.

Об этом сообщает Госпогранслужба украины.

«На днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневые задачи на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников», - говорится в сообщении.

На позиции россиян украинские военнослужащие отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

Как отметили в ГНСУ, точным огнем они уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом, скрывавшимся там от минометных обстрелов.

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