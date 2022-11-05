Украинские пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами в Донецкой области 1 5.11.2022, 14:28

2,438

Фото: AFP

На него сбросили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

В Донецкой области пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными, скинув на него несколько мин.

Об этом сообщает Госпогранслужба украины.

«На днях в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневые задачи на уничтожение противника определили минометному подразделению пограничников», - говорится в сообщении.

На позиции россиян украинские военнослужащие отправили несколько десятков осколочно-фугасных мин.

Как отметили в ГНСУ, точным огнем они уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом, скрывавшимся там от минометных обстрелов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».