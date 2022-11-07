В Вене велопрокат вошел в систему городского общественного транспорта 3 7.11.2022, 17:54

Город закупил 3 тысячи велосипедов и оборудовал более 200 прокатных пунктов.

Мэрия Вены предложила горожанам велосипеды в качестве нового вида общественного транспорта. В австрийской столице теперь работает крупная шеринговая сеть: город закупил 3 тысячи велосипедов и оборудовал более 200 прокатных пунктов, пишет «Европульс».

По единому городскому проездному можно отправиться в получасовую поездку за 30 евроцентов. Без проездного поездка будет стоить 60 евроцентов.

Автомобили – самое неэкологичное транспортное средство. Они «ответственны» за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.

В Европе придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными автомобилями. Например, во Франции начали выдавать 4 тысячи евро на покупку электровелосипеда, а в Испании сделали бесплатным проезд на электричках.

Отказ от неэкологичных автомобилей – важный шаг на пути к достижению европейской цели климатической нейтральности к 2050 году: планируется, что к этому времени парниковых газов в Европе будет не больше того количества, которое способна поглотить природа (например, деревья). Благодаря этому парниковые газы не будут «нагревать» атмосферу на планете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».