В Беларуси запрещают джинсы Conte 8.11.2022, 16:59

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Из продажи исчезнут еще две модели.

Еще две модели джинсовых брюк белорусской компании Conte попали в реестр опасной продукции. Госкомитет по стандартизации счел их не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает «Зеркало».

Речь идет о моделях CON-139В и CON-104 торговой марки Conte Elegant. Первые — это темно-синие укороченные джинсы со средней посадкой классического брючного кроя, вторые — черные зауженные моделирующие джинсы с высокой посадкой и напылением «под кожу».

Госстандарт в этих брюках не устроил показатель воздухопроницаемости. При норме в 50 дм3/м2∙с он у синих джинсов составил 14,6 дм3/м2∙с, а у черных и вовсе 10,4 дм3/м2∙с, то есть ткань брюк «дышит» почти в пять раз хуже положенного.

К слову, обе модели пошиты компанией Firemount Textiles Ltd в Республике Маврикий. Как и в случае с предыдущими джинсами, попавшими под запрет, Conte — лишь их импортер.

Теперь данные модели джинсов запрещены к ввозу в Беларусь, а уже ввезенные запрещены к продаже и должны быть убраны с полок магазинов.

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