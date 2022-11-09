Британская разведка рассказала, на какое время из строя вышел Крымский мост 4 9.11.2022, 10:54

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Ситуация для РФ хуже, чем ожидалось.

По данным британской разведки, Россия будет продолжать усилия по ремонту Крымского моста, однако он вряд ли будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.

8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном Владимиру Путину, отмечалось, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены, отметили в разведке.

По данным ведомства, хотя один путь открыт, движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

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