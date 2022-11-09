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Британская разведка рассказала, на какое время из строя вышел Крымский мост

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  • 9.11.2022, 10:54
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Британская разведка рассказала, на какое время из строя вышел Крымский мост

Ситуация для РФ хуже, чем ожидалось.

По данным британской разведки, Россия будет продолжать усилия по ремонту Крымского моста, однако он вряд ли будет полностью введен в эксплуатацию как минимум до сентября 2023 года.

8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном Владимиру Путину, отмечалось, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

Согласно контракту, замена поврежденного железнодорожного моста должна быть завершена к сентябрю 2023 года, хотя вице-премьер России заявил, что сроки ремонта будут сокращены, отметили в разведке.

По данным ведомства, хотя один путь открыт, движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

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