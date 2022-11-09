Atlantic Council: Мир должен готовиться к постпутинской России 9.11.2022, 11:41

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Мы уже наблюдаем первые признаки упадка российского государства.

Девяти месяцев достаточно для рождения ребенка, но, очевидно, недостаточно для того, чтобы президент России Владимир Путин осознал нелепость своей войны против Украины. В то же время становится все более очевидным то, что ни одно значимое урегулирование не будет возможным, пока Путин остается у власти. Поэтому международное сообщество должно искать пути к продолжительному миру с будущей постпутинской Россией. Об этом пишет бывший координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл в статье для Atlantic Council, которую приводит «Зеркало недели. Украина».

В течение многих десятилетий СССР, а затем РФ играли важную роль в поддержке прогресса человечества. В отличие от своих предшественников, Путин сейчас отдаляет Россию от этого наследия и превращает страну в государство-изгоя. Российские акты враждебности глобальны по своему масштабу и включают в себя все - от ведения войны в Грузии до подрыва внутренней политики на Западе. С тех пор как в 2014 году произошло неспровоцированное нападение РФ на Украину, режим Путина начал дальнейшее дипломатическое безумие, которое все больше отталкивало бывших ближайших друзей и иностранных партнеров России.

Лишь четыре года назад Россия была участником резолюции Совета Безопасности ООН по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, впервые признавшей внутреннюю связь между голодом и конфликтом. Сейчас Россия ведет себя вопреки этим принципам. Четыре раза в этом году Генеральная Ассамблея ООН решительно упрекала Россию за ее вторжение в Украину и необоснованные жестокие нарушения норм ООН. РФ была исключена из Совета ООН по правам человека и Совета Европы, а также лишилась своего места в руководящем совете Международной организации гражданской авиации.

В резолюции от марта 2022 года Совет ООН по правам человека в Женеве согласился создать комиссию по расследованию нарушений, совершенных во время вторжения России в Украину. В следующей резолюции было рассмотрено ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате вторжения. Это привело к появлению доклада Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, в котором рассматриваются события, которые произошли в конце февраля и в марте 2022 года в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Продолжают поступать доказательства, указывающие на десятки тысяч военных преступлений, совершенных действовавшими под командованием российскими войсками, в отличие от единичных преступлений. Эти доказательства включают официальные заявления, действия и системно политически мотивированные кампании с четкими намерениями геноцида, включая широкомасштабные этнические чистки, депортации и неоднократные массовые ракетные и артиллерийские обстрелы гражданского населения и жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Ради сравнительно незначительных территориальных достижений Путин пожертвовал репутацией и социально-экономическим благополучием России. Что еще хуже, эффект рикошета также распространился по всему миру, вызвав продовольственную и энергетическую нестабильность, обострение инфляции и широкую бедность. Для такой ситуации никогда не было подходящего времени, но после пандемии коронавируса время вряд ли может быть хуже.

Растущая лживость путинского режима сейчас настолько сильна, что представители элиты в РФ не могут доверять даже друг другу, а ключевые фигуры, близкие к Кремлю, публично нападают на руководство российских вооруженных сил. Поскольку неудачи на поле сражения и международная изоляция продолжают подрывать авторитет Путина, вся его модель правления оказалась под угрозой. Перспективы России сегодня наиболее туманны со времен Второй мировой войны, и возникает ряд возможных угроз, в том числе углубление внутренних разногласий и потенциальный распад страны.

Несмотря на то, что важно принципиально исключить вмешательство во внутреннее управление РФ, Запад может и обязан призвать к полному соблюдению Россией интернациональных обязательств по защите прав человека и законных устремлений россиян. На этом этапе вовлечение российских органов местного самоуправления и муниципалитетов в глобальные усилия по преодолению изменения климата и восстановлению после пандемии могло бы открыть путь к деконцентрации или выравниванию власти. Когда бывший американский президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения об изменении климата, несколько штатов и муниципалитетов усилили свою приверженность соглашению.

Возможно, мы уже наблюдаем первые признаки упадка российского государства, поскольку санкции и военные поражения берут свое, а такие военачальники, как вожак вагнеровцев Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров, открыто подвергают сомнению лидерство Путина в войне. Членам российской элиты необходимо проанализировать этот упадок и выйти за рамки сегодняшнего обманчивого империализма в целях использования энергии российского общества и коренного реформирования институтов страны.

Настоящая Россия глубже и богаче, чем украденные миллиарды активов и потерянные жизни в результате геноцидных войн Путина против соседей. Настоящая РФ, включая ее подавленное гражданское общество и талантливые российские сообщества по всему миру, может стремиться к оптимизации широких результатов, которые поднимут народ России и улучшат его жизнь, одновременно восстанавливая международное партнерство и глобальное уважение. Это станет возможным только благодаря открытости, прозрачности и подотчетности избранных лидеров, а также отделению от власти денег, СМИ и мании величия. Многочисленные сети россиян за рубежом должны объединиться вокруг программы реформ, которая направлена на постпутинскую Россию и открывает новую эру доброжелательного лидерства, ставящего благосостояние российского народа выше узких хищнических интересов нынешнего клептократического руководства страны.

Поэтому международное сообщество должно сосредоточить свое внимание и ресурсы не только на том, чтобы помочь Украине победить в войне, но и поощрить процесс примирения и сближения, объединяющий все разные и часто конфликтующие элементы российской оппозиции как внутри страны, так и в диаспоре. Это не было бы беспрецедентным. Объединение сербской оппозиции привело к свержению режима Милошевича.

Признание дилемм и внутренних проблем, с которыми столкнулась Россия, отдельно от вреда, причиненного Украине и миру, заслуживает внимания на предстоящем саммите G20. Подавление гражданского общества и инакомыслия лишило россиян их законной свободы выражения мнений. Несмотря на разные опросы общественного мнения в РФ, указывающие на поддержку большинством населения вторжения в Украину, это невозможно достоверно подтвердить. Своим поведением и высказываниями Кремль дисквалифицировал себя из международных отношений. Пора мировым лидерам признать, что изменение курса Москвы необходимо.

Для приближения мира международное сообщество должно действовать, чтобы расширить возможности альтернативных голосов в РФ. Глобальные сети, институты и методы, которые могут обеспечить потенциал для посредничества и переговоров по всему миру, являются жизненно важным ресурсом для содействия взаимодействию с российским гражданским обществом, которое в значительной степени подавлено внутри страны, но не за рубежом. Вовлечение российского гражданского общества в мирные альтернативы и нарратив, противоположный кремлевскому, является ключом к деконцентрации политической власти в России и достижению реальных реформ с участием общественности. Это также может быть самым лучшим способом достижения устойчивого мира, считает автор.

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