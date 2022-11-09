«Помахали ручкой и уехали»: командиры кинули «мобиков» в Сватово 3 9.11.2022, 15:19

2,228

Мобилизованные россияне даже имен своего начальства не знают.

Российских «мобиков» кинули на Сватовском направлении без командования и вооружения. Оккупанты планируют взорвать себя гранатой, если ВСУ будут приближаться.

Об условиях службы российский «мобик» рассказал во время телефонного разговора с братом, а его родственники слили аудио журналистам проекта «Осторожно, новости».

Сначала «мобиков» привезли на Краснолиманское направление и обещали, что они поедут только для охраны штаба. Впрочем, оккупанты оказались на передовой — в лесополосе в районе Сватово Луганской области. По словам одного из военных, после этого командование «помахало ручкой и уехало».

«Мобики» оказались на горячем направлении фактически без тяжелой техники и вооружения. Им выдали только автоматы да рожки к ним. Некоторые россияне готовы взорвать себя гранатой, если ВСУ будут приближаться.

«Мне вот по…, я взял у Санька гранату. У меня и запал есть к гранате. Будет какой-то кипиш - я не сдамся. У меня обмундирование: два рожка (один я отдал), третий в автомате, автомат не мой. Просто латали дыры в обороне», - жалуется «мобик» брату.

Оккупант попросил родственников «бежать в прокуратуру», если вдруг он исчезнет. Ситуация на Сватовском направлении для оккупантов печальная. Россияне не имеют должного вооружения, техники, не знают имен своих командиров, и более того, до них не могут доехать машины с питанием.

Лесополосу, в которой они находятся, уже частично вырубили на дрова, укрытия почти нет. Позиции «мобиков» регулярно подвергаются обстрелам. Иногда по ним бьет собственная артиллерия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».