Названы самые надежные авто при пробеге более 320 тысяч километров 1.12.2022, 9:35

Эксперты готовили рейтинг на протяжении 20 лет.

Агентство iSeeCars составило список самых надежных автомобилей, проявивших себя на пробегах свыше 320 тысяч километров.

При подготовке рейтинга эксперты на протяжении 20 лет опросили более 2 млн автовладельцев.

Первое место заняла Toyota Sequoia. Средний относительной беспроблемный пробег модели составляет 477 тыс. км. На втором месте, с показателем 450 тыс. км, Toyota Land Cruiser. Также в топ-5 - Chevrolet Suburban (428 тыс. км), Toyota Tundra (412 тыс. км) и GMC Yukon XL (406 тыс. км).

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