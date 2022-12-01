Россияне начали отвод войск из Запорожской области
- 1.12.2022, 20:30
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Идет эвакуация персонала оккупационных администраций населенных пунктов.
Россияне начали отвод войск из Запорожской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
«По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области», - говорится в очередной оперативной сводке Генштаба.
Генштаб ВСУ сообщает о следующих признаках эвакуации и отвода войск РФ:
Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения РФ, базировавшиеся в местном отделении полиции и одном из учебных заведений
В населенных пунктах Пологи и Инженерное россияне выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.
В населенном пункте Бурчак российские власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
Генштаб также сообщает об удачных действиях украинских войск на Запорожском направлении, в частности, — об обстреле мест сосредоточения живой силы россиян в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры.
Потери противника, утверждает Генштаб, составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.