Министр обороны Беларуси утверждает, что стране нужно готовиться к обороне 1.12.2022, 23:46

Виктор Хренин

От кого режим будет обороняться – не уточнил.

Беларусь обязана реагировать на активные военные приготовления соседних государств и готовить вооруженные силы к защите страны, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин журналистам после совещания у Лукашенко.

«Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои вооруженные силы, свое государство. Прежде всего - к защите, к обороне. Мы не собираемся кому-то угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свои суверенитет, независимость, территориальную целостность», - заявил Хренин.

По утверждению министра, в Беларуси видят, что обстановка не становится лучше. «И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются», - добавил он.

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