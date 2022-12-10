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Российские оккупанты накрыли свои же позиции «дружественным огнем»

  • 10.12.2022, 10:11
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Российские оккупанты накрыли свои же позиции «дружественным огнем»

Это признак низкой подготовки танкистов и артиллерии войск РФ.

Русские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако нередко россияне накрывают друг друга «дружественным огнем».

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, «дружественный огонь» - это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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