Российские оккупанты накрыли свои же позиции «дружественным огнем»
- 10.12.2022, 10:11
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Это признак низкой подготовки танкистов и артиллерии войск РФ.
Русские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако нередко россияне накрывают друг друга «дружественным огнем».
Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, «дружественный огонь» - это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.