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ВСУ отбили массированную атаку дронов-камикадзе на юге Украины

  • 10.12.2022, 11:19
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ВСУ отбили массированную атаку дронов-камикадзе на юге Украины
Архивное фото AP

Сбито 10 иранских беспилотников.

Российские войска снова начали активно применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 для ударов по городам Украины. В ночь на 10 декабря агрессор запустил по Югу Украины 15 таких БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Две трети выпущенных дронов (10 единиц) удалось перехватить подразделениям «Юг» ВС ВСУ над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Отметим, что иранские «Шахеды» оккупационная армия РФ начала запускать по территории Украины с конца сентября. Данные БПЛА - орудие террориста. Они не отличаются высокой точностью и предназначены для атак только гражданской и критической инфраструктуры. На поле боя данные камикадзе абсолютно бесполезны, из-за чего РФ их там и не применяет.

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