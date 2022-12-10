ВСУ отбили массированную атаку дронов-камикадзе на юге Украины
- 10.12.2022, 11:19
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Сбито 10 иранских беспилотников.
Российские войска снова начали активно применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 для ударов по городам Украины. В ночь на 10 декабря агрессор запустил по Югу Украины 15 таких БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Две трети выпущенных дронов (10 единиц) удалось перехватить подразделениям «Юг» ВС ВСУ над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Отметим, что иранские «Шахеды» оккупационная армия РФ начала запускать по территории Украины с конца сентября. Данные БПЛА - орудие террориста. Они не отличаются высокой точностью и предназначены для атак только гражданской и критической инфраструктуры. На поле боя данные камикадзе абсолютно бесполезны, из-за чего РФ их там и не применяет.