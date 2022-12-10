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ВСУ ликвидировали начальника штаба 7-ой военной базы россиян

  • 10.12.2022, 19:37
  • 2,326
ВСУ ликвидировали начальника штаба 7-ой военной базы россиян

Речь идет о полковнике РФ Владимире Рогалеве.

В результате успешных боевых действий бойцов Вооруженных сил Украины уничтожен еще один старший офицер российских оккупационных войск. Об этом сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

По данным исследователя, ликвидированным российским оккупантом оказался начальник штаба 7-й военной базы (г.Гудаута, оккупированная Абхазия) полковник Владимир Рогалёв.

Он уточнил, что Рогалёв был уничтожен еще 2 октября, но об этом стало известно только теперь.

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