ВСУ ликвидировали начальника штаба 7-ой военной базы россиян
- 10.12.2022, 19:37
- 2,326
Речь идет о полковнике РФ Владимире Рогалеве.
В результате успешных боевых действий бойцов Вооруженных сил Украины уничтожен еще один старший офицер российских оккупационных войск. Об этом сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
По данным исследователя, ликвидированным российским оккупантом оказался начальник штаба 7-й военной базы (г.Гудаута, оккупированная Абхазия) полковник Владимир Рогалёв.
Он уточнил, что Рогалёв был уничтожен еще 2 октября, но об этом стало известно только теперь.