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«Добро и истина должны уметь защищать себя»: полный текст нобелевской речь Алеся Беляцкого

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  • 10.12.2022, 20:16
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«Добро и истина должны уметь защищать себя»: полный текст нобелевской речь Алеся Беляцкого

Сегодня в Осло торжественно вручили Нобелевскую премию мира.

Сегодня жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук получила золотую медаль и диплом лауреата Нобелевской премии мира за своего политзаключенного мужа. «Наша ніва» приводит текст ее речи:

«Ваши Королевские Величества,

Ваши Королевские Высочества,

Уважаемые члены Нобелевского комитета, уважаемые гости!

Я чрезвычайно взволнована и польщена тем, что имею честь выступить здесь на церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Среди них мой муж Алесь Беляцкий.

К сожалению, он не может получить награду лично. Он незаконно находится в заключении в Беларуси. Именно поэтому я стою за этой трибуной.

Хочу выразить глубокую признательность:

Норвежскому Нобелевскому комитету, решение которого укрепило Алеся в его стремлении твердо стоять в своих убеждениях, дающее всем белорусам надежду на то, что они могут рассчитывать на солидарность демократического мира в борьбе за свои права, независимо от длительности борьбы.

Большое спасибо всем, кто поддерживал Алеся, его друзей и его дело все эти годы и поддерживает сейчас.

От всей души хочу поздравить Центр гражданских свобод и Международное общество «Мемориал» с заслуженной наградой.

Алесь и все мы понимаем, насколько важно и рискованно выполнять миссию правозащитников, особенно в трагическое время российской агрессии против Украины.

В тюрьме сидит не только Алесь, но и тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, несправедливо посаженных за свою гражданскую деятельность и убеждения.

Сотни тысяч были вынуждены покинуть страну только потому, что хотели жить в демократическом государстве. К сожалению, война властей против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей ведется в Беларуси годами.

Я говорю это здесь с величайшей болью и осторожностью, поскольку сегодняшние политические и военные события грозят Беларуси потерей государственности и независимости.

К сожалению, власть предпочитает взаимодействовать с обществом с помощью силы — гранат, дубинок, электрошокеров, бесконечных арестов и пыток. О национальном компромиссе или диалоге речь не идет. Они преследуют девушек и юношей, женщин и мужчин, несовершеннолетних и пожилых людей. Бесчеловечный лик системы царит в белорусских тюрьмах, особенно для тех, кто мечтал быть свободными людьми!

В свете такой ситуации неслучайно власти за демократические убеждения и правозащитную деятельность арестовали Алеся и его соратников из правозащитного центра «Весна». Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Леонид Судаленко, Андрей Чапюк и другие правозащитники брошены за решетку. Многие правозащитники все еще находятся под следствием и сталкиваются с обвинениями прокуратуры, а некоторые были вынуждены эмигрировать за границу. Но правозащитный центр «Весна-96», созданный более двадцати пяти лет назад Алесем и его соратниками, не сломить, не остановить, не сдержать!

Алесь не смог передать текст своего выступления из тюрьмы, но он успел сказать мне буквально пару слов. Поэтому поделюсь с вами его мыслями — как этими, так и записанными ранее. Это фрагменты его предыдущих высказываний, сочинений и размышлений. Вот его размышления о прошлом и будущем Беларуси, о правах человека, о судьбе мира и свободы.

А сейчас я передаю слово Алесю.

Так получается, что люди, которые больше всего ценят свободу, часто ее лишены. Я помню своих друзей — правозащитников с Кубы, из Азербайджана, Узбекистана, помню свою духовную сестру Насрин Сотуде из Ирана. Я восхищаюсь кардиналом Джозефом Дзеном из Гонконга. Тысячи людей сейчас в Беларуси находятся за решеткой по политическим мотивам, и все они мои братья и сестры. Ничто не может остановить жажду людей к свободе.

Сегодня в тюрьме вся Беларусь. Там сидят журналисты, политологи, профсоюзные лидеры, среди них много моих знакомых и друзей… Суды работают как конвейер, осужденных везут в колонии, а на их место приходят новые волны политзаключенных…

Эта премия принадлежит всем моим друзьям-правозащитникам, всем гражданским активистам, десяткам тысяч белорусов, прошедших через побои, пытки, аресты, тюрьмы. Эта премия принадлежит миллионам граждан Беларуси, которые выступили в защиту своих гражданских прав.

Она освещает драматическую ситуацию и борьбу за права человека в стране.

Недавно у меня был короткий диалог.

— Когда тебя освободят? — спросили меня.

— А я и так свободен, в душе, — ответил я.

Моя свободная душа парит над темницей и над кленовым листом очертания Беларуси.

Я смотрю внутрь себя, и мои идеалы не изменились, не потеряли своей ценности, не потускнели. Они всегда со мной, и я охраняю их, как могу. Они словно отлиты из золота, их не берет ржавчина.

Мы хотим построить наше общество более гармоничным, справедливым и чутким к нуждам своих сыновей и дочерей. Добиться независимой, демократической Беларуси, свободной от иностранного принуждения. Мы мечтаем, чтобы это была страна, полная тепла, жить в которой привлекательно.

Это благородная идея, созвучная глобальным представлениям о цивилизованности.

Мы не мечтаем о чем-то особенном или необыкновенном, мы просто хотим «называться людьми», как говорил наш классик Янка Купала. Это и уважение к себе и другим, и права человека, демократический образ жизни, признание белорусского языка и нашей истории.

Я рано стал критически относиться к советской действительности. Среди прочего, я столкнулся с резким ограничением использования белорусского языка, с политикой дебелoрусизации, которая проводилась тогда — и проводится до сих пор. Бывшая колониальная зависимость Беларуси — это вечная реальность. И в результате до сих пор сохраняется угроза существованию белорусов как нации и народа.

Было бы серьезной ошибкой отделять права человека от ценностей личности и независимости. Я участвую в независимом подпольном движении с 1982 года, фактически, с тех пор, как мне исполнилось 20 лет.

Его целью было создание демократической независимой Беларуси, в которой должны были уважать права человека. Не может быть Беларуси без демократии, и не может быть прав человека без независимой Беларуси. А гражданское общество должно иметь такую степень самостоятельности, которая гарантирует безопасность человека от притеснений со стороны государственной власти.

Я верю, потому что знаю, что ночь заканчивается, а затем приходит утро и свет. Я знаю, что то, что неустанно движет нас вперед, это надежда и мечта.

Мартин Лютер Кинг заплатил за свою мечту жизнью, его застрелили. Моя плата за мечту меньше, но с тяжелыми последствиями. Я ни капли не жалею. Ведь моя мечта стоит всех личных жертв. Мои идеалы созвучны идеалам моих старших друзей и духовных наставников — чеха Вацлава Гавела и белоруса Василя Быкова. Оба они прошли через большие жизненные испытания, оба вели вперед свои народы и культуру, оба боролись за демократию и права человека до последней минуты жизни.

Невозможно сразу вырастить хороший урожай на пустом поле. Поле должно быть хорошо удобрено, надо убрать камни… А то, что коммунистическое правительство оставило в Беларуси после 70 лет правления, можно назвать выжженной землей…

Были времена в конце 1980-х, когда мы буквально знали друг друга в лицо… Но в начале 1990-х нас были тысячи и десятки тысяч…

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Массовые фальсификации вынудили людей выйти на улицы. Добро и Зло сошлись в поединке. Зло было хорошо вооружено. А со стороны Добра были только неслыханные для страны мирные массовые протесты, собравшие сотни тысяч человек.

В ответ власти в полной мере запустили репрессивный механизм пыток и убийств — его жертвами стали Роман Бондаренко, Витольд Ашурак и многие другие.

Заявления Лукашенко подтверждают, что его силовикам дан карт-бланш останавливать людей путем нагнетания страха и запугивания масс.

Но граждане Беларуси требуют справедливости. Они требуют, чтобы те, кто совершил массовые преступления, были наказаны. Они требуют свободных выборов. Беларусь и белорусское общество уже никогда не будут прежними, когда были полностью связаны по рукам и ногам. Люди проснулись…

Сейчас постоянная борьба добра и зла развернулась почти в чистом виде по всему региону. Холодный ветер с востока столкнулся с теплом европейского ренессанса.

Недостаточно быть образованным и демократичным, недостаточно быть гуманным и милосердным. Мы должны уметь защищать свои достижения и свою Отчизну. Недаром в средние века понятие Отчизны было связано с понятием свободы.

Это высшая и невообразимая по своей жестокости степень репрессий. Люди подвергаются ужасным пыткам и невообразимым страданиям.

Камеры и тюрьмы больше напоминают советские общественные туалеты, где людей держат месяцами и годами. Я категорически против того, чтобы женщины сидели в тюрьме, но представьте себе их заключение в Беларуси — в этом филиале ада на земле!

Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа.

Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне Лукашенко.

Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с «интернационалом диктатур».

Я правозащитник и поэтому сторонник ненасильственного сопротивления. По натуре я не агрессивный человек, всегда стараюсь вести себя соответственно. Однако я признаю, что добро и истина должны уметь защищать себя.

Как умею, храню в душе мир, выращиваю его, как нежный цветок, прогоняю гнев. И я молюсь, чтобы действительность не заставила меня выкопать давно зарытый топор и защищать правду с топором в руках. Мир. Пусть мир останется в моей душе.

А 10 декабря хочу повторить для всех: «Не бойтесь!»

Это слова произнес Папа Римский Иоанн Павел II в 1980-е годы, когда он приехал в коммунистическую Польшу. Тогда он ничего больше не сказал, но этого было достаточно. Я верю, потому что знаю, что после зимы всегда приходит весна.

Я цитировала Алеся Беляцкого. И завершу выступление восклицаниями его души: Свободу белорусскому народу! Свободу Весне! Жыве Беларусь!».

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