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В Казахстане работники локомотивного депо вышли на забастовку

  • 13.12.2022, 14:46
В Казахстане работники локомотивного депо вышли на забастовку

Бастующие требовали повышения зарплаты на 100%.

В казахстанском Таразе около сотни работников локомотиворемонтного депо вышли на забастовку, сообщает КазТАГ.

На протест собралось около 100 человек, всего в локомотивном депо трудятся более 500 человек. ТОО «Камкор Локомотив» занимается техническим обслуживанием тепловозов, электровозов, ремонтом колесных пар тепловозов, капитальным ремонтом тягового трансформатора.

Как сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, основными требованиями собравшихся является выплата премий ко Дню Независимости в размере месячной зарплаты и повышение заработной платы на 100%.

В соцсетях распространяется видео забастовки. На одном из них рабочий спрашивает у коллеги сумму зарплаты, тот отвечает, что получает 120 тысяч тенге (примерно 250 долларов). Далее сотрудник интересуется об этом же, по всей видимости, у кого-то из руководства, на что тот называет свой оклад – 380 тысяч (более 800 долларов). Ответ вызвал волну негодования у бастующих.

Согласно информации, создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель генерального директора ТОО «Камкор Локомотив» А. Нусипкулов и представители профсоюза и других служб ТОО. Отмечается, что обстановка стабилизировалась, сотрудники вернулись к работе.

«Вопрос выплаты премии предварительно одобрен учредителями ТОО, вопрос повышения заработной платы будет обсужден в ближайшее время с участием членов коллектива на заседании рабочей группы», - уточнили в ведомстве.

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