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Витебских десантников перебрасывают к границе с Украиной

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  • 13.12.2022, 16:55
  • 5,968
Витебских десантников перебрасывают к границе с Украиной
иллюстрационное фото

Причин переброски может быть несколько.

В Беларуси 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (подразделение сил специальных операций) перебрасывают в Брестскую область — ближе к границе с Украиной.

Мониторинговая группа сообщает, что в направлении Брестской области направляется крупный эшелон с техникой этой бригады. По минимальным оценкам техника следующая:

• БТР — мин. 10 ед.;

• МБТС «Кайман» — мин. 3 ед.;

• МАЗы, Уралы — мин. 25 ед.;

• Бензовозы — мин. 2 ед.;

• Вагоны пассажирские и грузовые.

Отмечается, что именно МБТС «Кайман» является характерной техникой для 103-й ССО, что и позволяет говорить о переброске именно этого подразделения.

«Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности, о которой МО РБ сообщило сегодня утром», - говорится в сообщении.

При этом есть и другие предположительные цели переброски - ротация подразделений в приграничье с Украиной или же боевое слаживание с подразделениями Вооруженных сил РФ, которые вчера были замечены в Брестской области.

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