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«Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять процессом будет Китай»

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  • 14.12.2022, 9:47
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«Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять процессом будет Китай»

«Разлом» уже заметен.

После военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. В то же время управлять ее развалом будет Китай.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на «Главреде».

«Распад России по Уральскому хребту явно заметен. Скорее всего, сейчас как раз и прорабатывается план развала России, как минимум, на две части – азиатскую и европейскую», - рассказал эксперт.

По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры.

«С азиатской частью РФ, всем, что за Уралом, будет разбираться Китай, он же будет и управлять этими процессами. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры. Кстати, в том числе это может быть и Украина: она может стать одной из ведущих стран, которая будет управлять процессами на европейской части РФ», - отметил военный эксперт.

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