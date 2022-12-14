На белорусской военной технике заметили знаки, которые наносятся перед началом войны

На белорусской военной технике заметили знаки, которые наносятся перед началом войны10
- 14.12.2022, 10:09
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Колонны движутся в сторону украинской границы.
Вчера, 13 декабря, диктатор Лукашенко объявил о «внезапной переброске войск» на границу с Украиной.
На военной технике, которая движется в сторону Украины, можно заметить новые тактические знаки.
Сегодня, 14 декабря, украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на этот факт, опубликовав пост на своей странице в соцсети.
С его слов, такие тактические знаки рисуются перед началом боевых действий, чтобы можно было отличать свою технику от чужой.
Точно так же оккупанты ставили знаки в виде букв Z, V, O перед началом вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Цаплиенко не исключает, что тактические знаки были нанесены с целью «запугивания» Украины.
Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная «проверка боевой готовности», которая на самом деле превратилась в массовую переброску войск. К украинской границе направили 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и эшелон военной техники из Витебска.