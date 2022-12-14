В Беларуси оппозиционеров будут лишать гражданства 12 14.12.2022, 14:14

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Принят законопроект.

Так называемая палата представителей приняла законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». Законопроект, который «палаточники» приняли в двух чтениях, разрешает лишать белорусов гражданства, даже если оно получено при рождении.

Лишать гражданства можно будет после решения суда о том, что обвиняемый «участвовал в экстремистской деятельности» или «причинил тяжкий вред интересам государства», а также находится за пределами страны.

Также законопроект предусматривает принятие присяги при вступлении в белорусское гражданство. Теперь граждане Беларуси должны информировать режим о наличии гражданства других государств или ВНЖ, а также документов, «дающих права на льготы в других государствах» (речь может идти о «Карте поляка»).

Ранее сайт Charter97.org писал, что режим Лукашенко вводит смертную казнь за «измену государству».

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