ВСУ ликвидировали в Крыму топ-летчика из РФ 1 15.12.2022, 8:20

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Оккупант погиб во время атаки на аэродром в Бельбеке.

Появилось подтверждение ликвидации летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.

«Летчика первого класса полковника Романа Вдовиченко успешно демобилизовали в Бельбеке», - написал «Штирлиц».

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