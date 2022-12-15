ВСУ ликвидировали в Крыму топ-летчика из РФ

ВСУ ликвидировали в Крыму топ-летчика из РФ1
- 15.12.2022, 8:20
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Оккупант погиб во время атаки на аэродром в Бельбеке.
Появилось подтверждение ликвидации летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.
Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.
«Летчика первого класса полковника Романа Вдовиченко успешно демобилизовали в Бельбеке», - написал «Штирлиц».