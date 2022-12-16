Британская разведка рассказала о слабых местах российских укреплений возле Сватово 16.12.2022, 12:17

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Российские оборонительные сооружения практически не изменились со времен Второй мировой войны.

Британская разведка рассказала о строительстве российских оборонительных рубежей возле оккупированного Сватово, где идет контрнаступление ВСУ.

Сообщается, что эти сооружения практически не изменились со времен Второй мировой войны.

«Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов», — отметили в разведке.

Британская разведка считает, что строительство оборонительных рубежей указывает на возврат РФ к позиционной войне.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CdN5ADg8xv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2022

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