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Британская разведка рассказала о слабых местах российских укреплений возле Сватово

  • 16.12.2022, 12:17
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Британская разведка рассказала о слабых местах российских укреплений возле Сватово

Российские оборонительные сооружения практически не изменились со времен Второй мировой войны.

Британская разведка рассказала о строительстве российских оборонительных рубежей возле оккупированного Сватово, где идет контрнаступление ВСУ.

Сообщается, что эти сооружения практически не изменились со времен Второй мировой войны.

«Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов», — отметили в разведке.

Британская разведка считает, что строительство оборонительных рубежей указывает на возврат РФ к позиционной войне.

Ранее сайт Charter97.org писал о бесполезности «линии Пригожина» в Луганской области.

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