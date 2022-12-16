Российский «Сбербанк» выгнали из ОАЭ после угрозы санкций против шейха 3 16.12.2022, 22:05

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Крупнейший банк РФ закрывает свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

Попытка российского «Сбербанка» создать лицензированное «исламское окно» для работы с экспортерами потерпела крах. Крупнейший банк РФ закрывает свое представительство в столице ОАЭ Абу-Даби, пишет Frank Media со ссылкой на двух контрагентов кредитного учреждения.

Речь идет о подразделении «Сбера» Sberinvest Middle East Limited, презентованном в 2020 году. С помощью этой структуры планировалось заниматься торговым финансированием российского экспорта в страны Ближнего Востока. Однако «дочка» банка попала под блокирующие меры США и ЕС: отключенному от международной системы денежных переводов SWIFT банку почти нереально осуществлять деятельность с регионе.

Стоит акцентировать внимание на том, что уход подразделения «Сбербанка» из ОАЭ происходит после того, как в октябре группа британских юристов по уголовным делам обратилась в МИД Великобритании с требованием проверить вице-премьера ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна на связи с российскими олигархами, которым он, возможно, помогает обходить наложенные Западом санкции. В обращении отмечалось, что шейх - ключевой игрок в организации потока санкционных российских активов в ОАЭ, а среди его клиентов упоминался известный бизнесмен Роман Абрамович. По словам юристов, ОАЭ активно рассматриваются российскими миллиардерами в качестве убежища, где можно укрыться от западных санкций.

Согласно предоставленной британскими юристами информации, порядка 38 российских бизнесменов, связанных с президентом РФ Путиным, имеют недвижимость в Дубае общей стоимостью более 314 млн долларов.

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