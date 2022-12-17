После ракетного удара более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей в Днепропетровской области 17.12.2022, 1:03

Отсутствовало электроснабжение.

В результате ракетного удара 16 декабря в Днепропетровской области более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Из-за отсутствия электроснабжения рабочие горнодобывающей отрасли были заблокированы в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. В настоящее время всех подняли на поверхность.

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