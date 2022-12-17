После ракетного удара более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей в Днепропетровской области
- 17.12.2022, 1:03
Отсутствовало электроснабжение.
В результате ракетного удара 16 декабря в Днепропетровской области более 3 тысяч шахтеров были заблокированы под землей. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Из-за отсутствия электроснабжения рабочие горнодобывающей отрасли были заблокированы в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. В настоящее время всех подняли на поверхность.