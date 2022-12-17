В Москве странно наказали «мобика» за отказ подписывать контракт 4 17.12.2022, 9:31

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Мобилизованный ранее никогда не служил.

25-летнего москвича Даниила Панова закрыли в автобусе у сборного пункта местного военкомата из-за отказа подписывать контракт.

Как пишет «Новая газета Европа», мужчину забрали в военкомат по пути на работу – в метро к нему подошла группа полицейских и задержала. Уже в военкомате у Даниила и еще нескольких мужчин отобрали паспорта и закрыли в помещении.

Девушка москвича жалуется, что ее парень никогда не служил, у него много проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной отсрочки.

На момент публикации истории Панов все еще находился в военкомате, но вскоре мужчин посадили в автобус и отправили в сборный пункт, отобрав у них телефоны.

Комментарий СМИ москвич давал уже из окна автобуса, в котором, по его же словам, сотрудники военкомата его удерживают. Панов заявил, что отказался подписывать любые документы, на что комиссар ответил: «Мне п…й, пойдешь служить, куда я пошлю».

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