Молдова остановила вещание российских и пророссийских каналов 17.12.2022, 10:20

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства страны.

В Молдове почти сразу после войны был введен режим чрезвычайного положения, и теперь действие лицензий у телеканалов приостановлено на время его действия с формулировкой «за некорректное освещение событий в Украине». Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы, передает Би-би-си.

Таким образом, в Молдове прекратится вещание российских телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «НТВ-Молдова», а также двух местных пророссийских — «Архей-ТВ» и «Акчент-ТВ».

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