Белорус, которому вручили повестку в Челябинске, начал дело против военкомата 8 2.12.2022, 10:19

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Новые подробности истории с Александром Арлукевичем.

Белорусу Александру Арлукевичу, работающему на сахарном заводе в Челябинске, вручили мобилизационную повестку. Он обжалует решение о мобилизации в суде, поскольку в военкомате все же намерены отправить его в войска — несмотря на российское законодательство. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский правозащитник Павел Чиков.

Александр Арлукевич работает на сахарном заводе Челябинска. Он гражданин Беларуси, гражданином России никогда не был, не имеет и вида на жительство — у белорусов в России упрощенный порядок пребывания.

Бригадир на рабочем месте вручил ему повестку о явке в военный комиссариат Советского и Центрального районов Челябинска для отправки на сборный пункт. В повестке прямо указано, что Арлукевич гражданин Беларуси, и что она касается мобилизации.

«Александр не явился по повестке 1 декабря. Военкомат сообщил, что намерен насильно отправить его в войска. Арлукевич, со своей стороны, готовится обжаловать решение о мобилизации в суде», — рассказал Чиков.

Он напомнил, что, согласно указу президента РФ о частичной мобилизации, призыву подлежат только граждане РФ, иностранцы вправе добровольно заключить лишь контракт о прохождении военной службы.

Правозащитник также подчеркнул, что сообщений о призыве по мобилизации в России иностранцев ранее не появлялось.

Для белоруса наняли адвоката.

Напомним, 30 ноября издание Astra рассказало о белорусе Александре, которому вручили мобилизационную повестку на Челябинском сахарном заводе. Его фамилия не называлась, но, судя по всему, речь шла об Арлукевиче. По его словам, его и других работников — всего семь человек — вызвал к себе в кабинет бригадир и вручил каждому по повестке. Среди них Александр — единственный гражданин Беларуси, остальные — в основном из Узбекистана.

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